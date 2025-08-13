Viral Video Penyiksaan Kucing, Lirabica Lapor Polisi

jpnn.com - Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi kekerasan terhadap kucing yang diduga dilakukan dua orang oknum pegawai swasta di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Video penyiksaan kucing tersebut viral di media sosial instagram.

Dalam video viral tersebut tampak seorang pria menginjak kepala seekor kucing hingga kucingnya berontak untuk melepaskan diri.

"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah," kata Lirabica melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (13/8/2025).

Lirabica pun memberikan perhatian terkait kasus itu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

"Alhamdulillah saya sudah tiba di Indonesia dan langsung menuju TKP," ucapnya.

Selain itu, dia bersama komunitas pencinta kucing telah melaporkan kejadian itu kepada polisi.

"Terima kasih banyak atas laporan dan informasinya warga PIK 2 dan Masyarakat Indonesia. Alhamdulillah Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia," ucapnya.