Viral Video Rumah Polisi Digeruduk Warga, Kapolsek Penjaringan: Kami Langsung Cek ke Lapangan
jpnn.com, JAKARTA - Polsek Metro Penjaringan memastikan bahwa video yang menayangkan rumah polisi digeruduk warga dan tersebar luas di media sosial tidak sesuai fakta atau hoaks.
"Kami telah melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait konten yang memuat narasi situasi gangguan kamtibmas itu," kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya di Jakarta, Minggu.
Setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kejadian sebagaimana yang disampaikan dalam narasi video yang beredar. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penanganan serta klarifikasi bersama.
"Hasil klarifikasi sementara menunjukkan bahwa informasi yang beredar tidak benar. Namun, untuk memastikan fakta yang sesungguhnya, kami tetap melakukan proses pendalaman,” kata Agus.
Dia menegaskan penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat bersikap lebih selektif dalam menerima serta membagikan konten digital.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya dan menyebarkan ataupun membuat kesimpulan atas informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya,” kata dia.
Agus juga mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang dapat memecah belah atau merugikan pihak tertentu. Masyarakat perlu berperan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Kepolisian terus bekerja memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kami berharap masyarakat ikut berperan dengan tetap tenang dan bijak dalam menyikapi informasi apa pun,” kata dia. (antara/jpnn)
Tim Polsek Penjaringan telah mengecek langsung lokasi yang disebut sebagai rumah anggota Polri dan digeruduk warga.
