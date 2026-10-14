Viral Video Suporter Bawa Stik Baseball Pasca-Insiden Bus Persib, Eks Ketum Jakmania Tegaskan Hoaks

jpnn.com, JAKARTA - Video viral yang memperlihatkan sejumlah orang diduga suporter Persija Jakarta membawa stik baseball mendadak menjadi sorotan setelah penyerangan bus Persib Bandung EPA U-18 di Batang, Jawa Tengah.

Namun, mantan Ketua Umum The Jakmania Ferry Indrasjarief mengungkap fakta berbeda di balik rekaman tersebut.

Ferry menegaskan, video orang-orang yang membawa stik baseball itu bukan rekaman penyerangan bus EPA Persib di Batang. Kepastian tersebut diperolehnya setelah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Persib Bandung.

Karena itu, ia meminta publik tidak gegabah menyebarkan video yang belum jelas kaitannya dengan insiden tersebut. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman dan memperkeruh situasi antarsuporter.

"Saya berharap gini, semua pihak, Jakmania atau siapapun untuk tidak sembarangan menyebarkan video-video, foto-foto yang belum tentu berkaitan dengan kejadian langsung," kata Ferry di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (13/10).

Ferry mengaku sengaja menghubungi pihak Persib untuk memastikan apakah video tersebut direkam oleh pemain EPA Persib yang menjadi korban penyerangan. Hasilnya, pihak Persib membantah bahwa rekaman itu berasal dari rombongan mereka.

"Saya selalu ngecek ke pihak Persib, apa benar ini video yang direkam anak-anak EPA Persib? Mereka bilang ini bukan. Berarti kalau bukan, berarti ini bukan kejadian di situ (Batang) kan?" ujarnya.

Meski begitu, Ferry memastikan ada video lain yang memang berkaitan dengan insiden di Batang. Rekaman yang memperlihatkan aksi penjarahan barang-barang dari rombongan EPA Persib tersebut telah dikonfirmasinya kepada pihak klub.