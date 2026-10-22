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Viral Wanita Bawa Pisau Tegur Pemotor Lawan Arah di Bandung, Polisi Turun Tangan

Viral Wanita Bawa Pisau Tegur Pemotor Lawan Arah di Bandung, Polisi Turun Tangan
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Polsek Lengkong menindaklanjuti adanya aksi seorang wanita yang menegur pemotor lawan arah sambil membawa pisau di persimpangan Buahbatu, Kota Bandung. Foto: dok Polsek Lengkong

jpnn.com, BANDUNG - Aksi seorang wanita menghalangi kendaraan yang melawan arus di persimpangan Buahbatu, Kota Bandung, mendapat perhatian publik.

Perbuatan wanita tersebut viral di media sosial karena dianggap berani menindak para pelanggar lalu lintas.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa kendaraan melaju dengan melawan arah.

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Namun mereka dihalangi oleh seorang wanita berbaju hitam.

Wanita itu sempat memukul salah seorang pengendara. Video tersebut diunggah salah satu akun threads pada Selasa (20/10/2026).

Video lainnya menunjukkan wanita yang diduga sama melakukan tindakan serupa. Namun kali ini dia disebut membawa pisau saat menegur pengendara yang melawan arah.

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Kapolsek Lengkong Kompol Aldi Lazuardi mengatakan pihaknya telah mendapat informasi terkait hal tersebut. Polisi juga tengah mencari identitas wanita tersebut selama dua hari terakhir, tetapi belum membuahkan hasil.

"Kemarin sudah 2 hari kami tongkrongin di situ enggak muncul orangnya," kata Aldi saat dikonfirmasi, Kamis (22/10).

Polisi mencari wanita yang viral karena menghalangi pengendara lawan arah di Buahbatu, Bandung. Wanita itu diduga membawa pisau saat menegur pengendara.

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