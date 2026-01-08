menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Viral, Wanita Ini Nyamar jadi Pramugari Batik, Ditangkap di Bandara Soetta

Viral, Wanita Ini Nyamar jadi Pramugari Batik, Ditangkap di Bandara Soetta

Viral, Wanita Ini Nyamar jadi Pramugari Batik, Ditangkap di Bandara Soetta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Khairun Nisa alias Nisya saat tiba di Bandara SMB II Palembang. Foto: tangkapan layar Instagram @palembangkulukilir.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang wanita asal Palembang nekat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air.

Pramugari gadungan itu bahkan ikut dalam pesawat rute Palembang-Jakarta dengan nomor penerbangan ID 70-508.

Wanita cantik tersebut bernama Khairun Nisa alias Nisya (23).

Baca Juga:

Aksi nekat Nisya menjadi pramugari gadungan viral di media sosial (Medsos) Instagram. Dalam video yang beredar dia memakai atribut lengkap khas Batik Air.

Nisya memakai baju putih dan rok batik ungu, tak lupa rambut yang disanggul dengan poni seperti pramugari pada umumnya.

Tak hanya itu, Nisya juga memakai tanda pengenal atau ID card dan koper berlogo maskapai tersebut.

Baca Juga:

Penyamaran Nisya terbongkar saat petugas Aviation Security (Avsec) melakukan pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tanggerang Banten.

Nisya kemudian diamankan petugas bandara.

Khairun Nisa alias Nisya wanita asal Palembang nekat menjadi pramugari gadungan maskapai Batik Air.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI