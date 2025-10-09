menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Viral Warga Rusak Rumah Istri Brigadir Esco

Viral Warga Rusak Rumah Istri Brigadir Esco

Viral Warga Rusak Rumah Istri Brigadir Esco
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar video aksi perusakan kediaman istri Brigadir Esco oleh sekelompok warga di Lombok Barat, NTB, Rabu sore (8/10/2025). ANTARA/FB-Acem Chocem

jpnn.com, MATARAM - Sekelompok warga melakukan perusakan rumah istri Brigadir Esco Faska Rely, yakni Brigadir Rizka Sintiani.

Brigadir Rizka telah berstatus tersangka dan menjalani penahanan dalam kasus pembunuhan suaminya.

Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Muhammad Kholid mengatakan menindaklanjuti secara hukum aksi perusakan tersebut.

Baca Juga:

"Iya, untuk sementara (kasus perusakan) sedang ditangani Polres Lombok Barat," kata Kholid dihubungi di Mataram, Rabu malam (8/10).

Aksi perusakan kediaman almarhum di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi lokasi pembunuhan tersebut terekam dalam video berdurasi 32 detik dan tersebar luas di media sosial Facebook.

Akun Facebook yang membagikan rekaman video aksi perusakan dalam bentuk unggahan pribadi tersebut bernama Acem Chocem.

Baca Juga:

Video itu tercatat diunggah sekitar pukul 18.00 Wita.

Dalam rekaman video terlihat sekelompok warga melakukan aksi perusakan dengan merobohkan pagar tembok dan menghancurkan seluruh perabot di rumah yang pernah dihuni almarhum Brigadir Esco bersama istri dan anaknya tersebut.

Video viral warga merusak rumah istri brigadir Esco Faska, yakni Brigadir Rizka Sintiani.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI