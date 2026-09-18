jpnn.com - Satu-satunya kendaraan yang tidak punya batas umur ialah kapal. Tidak ada satu aturan pun –termasuk di negara maju– yang menentukan usia pensiun sebuah kapal.

Namun aneh. Ketika kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa pada 13 September lalu, tertuduh utamanya "karena kapalnya sudah tua".

Vigota-8 (begitu saya menyebutnya) memang sudah gaek: 39 tahun. Akan tetapi kesaksian dan laporan teknis menyebut bahwa kapal mengalami "pergeseran titik keseimbangan".

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Itu adalah istilah teknis untuk menyebut "kapal miring". Miringnya kian miring. Lalu tenggelam miring.

KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa-ist-

Posisi terakhir dilaporkan terbalik di dasar laut. Belum ditemukan di mana. Posisi kapal terus bergeser ke arah dasar laut yang lebih dalam di seputar Masalembu.

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Anda sudah tahu: Di setiap kapal ada alat untuk memonitor posisi kapal: mengalami kemiringan atau tidak. Kapal yang sudah tua pun punya alat itu: inklinometer. Bentuknya masih seperti bandul.

Untuk kapal Vigota-8, dugaan saya inklinometernya sudah dalam bentuk jarum jam. Inklinometer kapal yang lebih modern sudah digital.