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Virgoun Akad Nikah Ulang dengan Lindi Fitriyana

Virgoun Akad Nikah Ulang dengan Lindi Fitriyana
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Virgoun dan Lindi Fitriyana. Ilustrasi. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun membagikan momen akad nikah ulang bersama istrinya, Lindi Fitriyana.

Melalui Instagram storynya, Virgoun tampak menjalani prosesi ijab kabul dengan khidmat.

Proses akad nikah ulang itu tampak dihadiri oleh sejumlah orang dan bertepatan dengan acara akikah putra mereka, Perfexio Muthmain Virgoun.

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Ayah Lindi, Prana Jaya, menjadi wali nikah dan memimpin prosesi akad.

Dia menjabat tangan Virgoun sebelum mengucapkan ijab kabul.

‎"Saya nikahkan kamu Virgoun Putra dengan putri saya bernama Lindi Fitriyana dengan maskawin emas dan Rp 100.000 dibayar tunai," ucap ayah Lindi, Prana Jaya, dikutip dari Instagram story Virgoun pada Jumat (26/6).

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Virgoun pun menjawab ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.

"Saya terima nikah dan kawinnya Lindi Fitriyana binti Prana Jaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," kata pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' tersebut.

Musisi Virgoun membagikan momen akad nikah ulang bersama istrinya, Lindi Fitriyana.

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