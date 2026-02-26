Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikabarkan Menikah Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun dikabarkan akan menikah dengan Lindi Fitriyana pada hari ini, Kamis (26/2).
Kabar tersebut bermula dari tersebarnya undangan pernikahan keduanya di media sosial.
Virgoun bahkan telah merespons perihal bocornya undangan tersebut. Dia memberi sindiran untuk pihak yang menyebarkan undangan pernikahannya.
"Siapa pun yang bocorin (pernikahan gue) ke media, gue doakan panjang umur, yang panjaaaaaaang. Jadi nanti pas kiamat orang-orang pada mati dia hidup aja terus sambil celingak-celinguk sendirian," ungkap Virgoun.
Oleh sebab itu, kabar Virgoun dan Lindi Fitriyana menikah pada Kamis (26/2) makin santer terdengar.
Kabar bahagia tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali.
Dia menyampaikan bahwa Virgoun melakukan pendaftaran pernikahan pada 12 Februari 2026 lalu.
"Perihal yang ditanyakan kepada kami mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin," ungkap Dani Nur Ali.
Penyanyi Virgoun dikabarkan akan menikah dengan Lindi Fitriyana pada hari ini, Kamis (26/2).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Insanul Ingin Pertahankan Rumah Tangganya, Virgoun Buka Suara
- Undangan Pernikahan Tersebar, Virgoun Merespons Begini
- Penjelasan Pihak KUA Soal Kabar Virgoun Segera Nikah Lagi
- Rencana Pernikahannya dengan Lindi Bocor, Virgoun: Gue Doain Panjang Umur
- Siap Lepas Status Dudanya, Virgoun Dikabarkan Bakal Segera Menikah
- Begini Perkembangan Polemik Inara Rusli dengan Virgoun, Simak