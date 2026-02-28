menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama

Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama

Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Lindi Fitriyana ternyata bukan sosok baru yang dikenal oleh Virgoun.

Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.

Baca Juga:

"Enggak, sebenarnya mereka sudah kenal lama. Sudah kenal hampir mungkin 5 tahun atau 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru," ujar Febby Carol di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Namun kebetulan, cinta bersemi ketika keduanya dalam status single.

Kini, Virgoun dan Lindi Fitriyana pun telah resmi menikah dan memulai bahtera rumlah tangga.

Baca Juga:

"Sama-sama single, yang paling penting sama-sama single. Terus juga yang penting sudah sah ya say, sudah sah secara negara, secara hukum, secara agama, sudah sah," ucap Febby.

Dia menuturkan bahwa hubungan Virgoun dan Lindi semakin dekat sejak setahun terakhir.

Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI