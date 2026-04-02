Virgoun Datangi Bareskrim Polri, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (2/4).

Kabar kedatangan mantan suami Inara Rusli itu pun dikonfirmasi oleh Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.

Dia mengatakan bahwa Virgoun saat ini tengah memberikan keterangan kepada penyidik.

"Betul, sedang diminta keterangan," ujar Rizki Agung Prakoso saat dikonfirmasi awak media, Kamis.

Adapun pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu diperiksa sebagai saksi terkait laporan Inara Rusli.

"Betul, saksi di perkara tersebut," kata Rizki Agung.

Sebagai informasi, Inara Rusli membuat laporan atas kasus dugaan akses ilegal (illegal access) CCTV di Bareskrim Polri.

Kekinian, laporan istri siri Insanul Fahmi itu pun telah naik ke tahap penyidikan. (mcr7/jpnn)