JPNN.com » Entertainment » Gosip » Virgoun Diduga Ikut Andil dalam Penyebaran Video Syur Inara Rusli dan Fahmi

Virgoun Diduga Ikut Andil dalam Penyebaran Video Syur Inara Rusli dan Fahmi

Virgoun Diduga Ikut Andil dalam Penyebaran Video Syur Inara Rusli dan Fahmi
Virgoun. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Virgoun diduga ikut andil dalam penyebaran rekaman CCTV berisi video syur mantan istrinya, Inara Rusli dan Insanul Fahmi.

Dugaan itu diungkap oleh Insanul Fahmi dalam podcast dr. Richard Lee di YouTube. Cuplikan podcast tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam tayangan itu, Fahmi curiga rekaman CCTV tersebut berasal dari seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Inara.

Kecurigaan itu muncul dari sebuah pesan yang dia klaim berasal dari kontak bernama “ex” di ponsel Inara Rusli.

“Semoga kamu sudah nikah siri ya, ini anak-anak aku bawa dulu sampai badai mereda,” bunyi pesan yang dibacakan Fahmi di podcast.

Menurutnya, isi pesan itu membuat arah kecurigaan menguat pada orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Inara dengan sangat detail.

Fahmi kemudian menegaskan bahwa rekaman CCTV tersebut tidak mungkin diperoleh oleh pihak sembarangan.

Dia menyebut rekaman itu terekam di kamera CCTV yang terpasang di lantai 3 rumah pribadi Inara Rusli.

