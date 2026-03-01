menu
Virgoun Nikah Lagi, Eva Manurung Beri Pujian untuk Lindi Fitriyana
Eva Manurung bersama Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/evamanurung1105

jpnn.com, JAKARTA - Eva Manurung memberi pernyataan perihal pernikahan anaknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, dia blak-blakan memuji istri baru Virgoun.

"Anak ini agak lembut, keibuannya tinggi sekali," kata Eva Manurung, Jumat (27/2).

Pelantun Kembalilah itu mengatakan bahwa dirinya sempat beberapa kali bertemu dengan Lindi Fitriyana.

Salah satu sikap Lindi Fitriyana yang membuat Eva Manurung terkesan yakni kedekatannya dengan anak-anak Virgoun.

"Kayaknya sudah cocok," jelas perempuan berusia 52 tahun itu.

Menurut Eva Manurung, Virgoun dan Lindi Fitriyana sebenarnya sudah meminta izin menikah sejak tahun lalu.

Pasangan selebritas itu kemudian mencari tanggal pernikahan lewat rundingan bersama keluarga besar.

