Virgoun Nikah Lagi, Eva Manurung Beri Pujian untuk Lindi Fitriyana
jpnn.com, JAKARTA - Eva Manurung memberi pernyataan perihal pernikahan anaknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, dia blak-blakan memuji istri baru Virgoun.
"Anak ini agak lembut, keibuannya tinggi sekali," kata Eva Manurung, Jumat (27/2).
Pelantun Kembalilah itu mengatakan bahwa dirinya sempat beberapa kali bertemu dengan Lindi Fitriyana.
Salah satu sikap Lindi Fitriyana yang membuat Eva Manurung terkesan yakni kedekatannya dengan anak-anak Virgoun.
"Kayaknya sudah cocok," jelas perempuan berusia 52 tahun itu.
Menurut Eva Manurung, Virgoun dan Lindi Fitriyana sebenarnya sudah meminta izin menikah sejak tahun lalu.
Pasangan selebritas itu kemudian mencari tanggal pernikahan lewat rundingan bersama keluarga besar.
Eva Manurung memberi pernyataan perihal pernikahan anaknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perjalanan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Dari Teman Lama Hingga Akhirnya Menikah
- 3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
- Febby Carol Sebut Inara Rusli Kenal Sosok Istri Virgoun
- Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama
- Kakak Virgoun Sebut Inara Rusli Tahu soal Pernikahan Adiknya