jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Vita Ervina mendesak pemerintah menjadikan tragedi kebakaran di pabrik permen di Serang, Banten sebagai momentum pembenahan fundamental sistem pengawasan ketenagakerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Saya menyampaikan dukacita dan keprihatinan mendalam atas tragedi kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Kabupaten Serang, Banten,” ujar Vita, di Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut Vita, persoalan serupa sebelumnya telah menjadi perhatiannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Yogyakarta pada 20–22 November 2026.

Vita menyoroti kebakaran Trans Home di Sleman yang merenggut nyawa dua pekerja perempuan.

“Dalam waktu yang relatif berdekatan, kita kembali dihadapkan pada tragedi kebakaran di tempat kerja,” ujar dia,

Vita menilai dua peristiwa di wilayah dan sektor usaha yang berbeda ini menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, kapasitas pengawasan, dan kepatuhan perusahaan dalam praktik di lapangan.

“Negara tidak boleh hanya hadir ketika pekerja menjadi korban. Negara harus hadir sejak potensi bahaya mulai muncul di tempat kerja,” ucap Vita.

Kesenjangan Regulasi dan Kapasitas Pengawasan