VITABON Flower Series Hadir dengan 3 Aroma Bunga

jpnn.com, JAKARTA - VITABON.Bio (VITABON), aroma inhale diffuser asal Korea Selatan meluncurkan VITABON V°21 Flower Series di Plaza Indonesia bersama AGAIN Coffee Sound.

Rangkaian peluncuran yang mengusung tema Breathe Your Moment ini menjadi ajakan untuk menikmati setiap momen dengan pengalaman bernapas yang menyenangkan.

VITABON dirancang sebagai bagian dari gaya hidup premium untuk menikmati kandungan essential oil yang bisa menjadi cara baru relaksasi dan menikmati momen dengan bahan-bahan alami.

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Dengan bentuk portabel sehingga kandungan essential oil-nya dapat dinikmati kapan saja, di sela aktivitas sehari-hari.

“Melalui VITABON, kami ingin menghadirkan pengalaman yang relevan dengan gaya hidup konsumen urban masa kini yang semakin selektif dalam menikmati dan memaknai momen mereka. Kami berharap VITABON dapat tumbuh bersama para pecinta gaya hidup di Indonesia,” ujar Yudhistira Eka Saputra Marketing Director PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

Flower Series: Tiga Karakter Aroma Bunga V°21 Flower atau Flower Series hadir dengan tiga pilihan aroma:

Rose – menggunakan 100% essential oil Damask rose, dengan karakter yang elegan

Chamomile – lembut dan tenang

Jasmine – segar seperti teh, dengan karakter white-floral Setiap varian menawarkan suasana yang berbeda, sehingga pengguna dapat memilih aroma yang paling sesuai dengan momen mereka.

Seri ini melengkapi jajaran VITABON lainnya yaitu V°21, V°21 MAX, dan V°21 Black. Masuk ke pasar Indonesia sejak 2025, VITABON menggunakan teknologi ekstraksi yang telah dipatenkan.

Formulanya berbasis ekstrak herbal dan essential oil, antara lain Farfarae Flos, Schisandra, dan Bergamot.