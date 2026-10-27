Vitalife Dorong Pelari Lebih Peduli pada Recovery Lewat Kolaborasi dengan UNERD dan No Pace

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pelari, perjalanan tidak berhenti ketika garis finish tercapai.

Di balik setiap kilometer yang ditempuh, ada kebutuhan tubuh untuk mendapatkan nutrisi, istirahat, dan pemulihan yang tepat agar dapat kembali bergerak.

Berangkat dari perspektif tersebut, Vitalife menghadirkan rangkaian kolaborasi bersama UNERD dan komunitas lari No Pace dalam momentum Jakarta Running Festival 2026.

Melalui dua inisiatif yang berbeda, Vitalife ingin memperluas pemahaman tentang pentingnya recovery sekaligus memperkenalkan magnesium sebagai salah satu mineral esensial yang dibutuhkan tubuh setiap hari.

Bersama UNERD, Vitalife menghadirkan talkshow edukatif dan shake-out run menjelang race day.

Sementara itu, melalui kolaborasi dengan No Pace, Vitalife memberikan dukungan recovery bagi para pelari komunitas yang mengikuti kategori 5K dan 21K pada Sabtu, serta 10K dan Full Marathon pada event Jakarta Running Festival.

Kedua inisiatif ini membawa satu pesan yang sama: Recovery is part of running.

Memahami Magnesium sebagai Bagian dari Rutinitas Pelari