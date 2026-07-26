VIVERE dan IDEMU Hadirkan Kampanye Home & Beyond untuk Solusi Hunian Personal

jpnn.com, JAKARTA - VIVERE Collection dan IDEMU, dua merek interior dan furnitur di bawah naungan VIVERE Group, meluncurkan kampanye bertajuk Home & Beyond dalam rangka memperingati 23 tahun VIVERE Collection dan tujuh tahun IDEMU.

Kampanye yang berlangsung pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan peluncuran koleksi baru, program promosi, workshop, serta aktivitas komunitas.

Melalui kampanye tersebut, VIVERE Group ingin memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi furnitur dan interior yang mengedepankan pendekatan personal sesuai kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

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Head of Retail & Operation PT VIVERE Multi Kreasi, Bagus Prastowo, mengatakan setiap rumah memiliki karakter yang berbeda sehingga pemilihan furnitur sebaiknya diawali dengan konsultasi agar solusi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan.

"Melalui pesan Don't Buy Furniture Yet. Talk to Us First., kami ingin mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru membeli furnitur. Rumah yang nyaman berawal dari keputusan yang tepat, dan kami ingin menjadi partner yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik sebelum mereka membeli," ujar Bagus.

Sebagai curated lifestyle furniture brand, VIVERE Collection tidak hanya menawarkan produk furnitur yang dikurasi dari sisi desain, kualitas, dan fungsi, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi, rekomendasi tata letak ruang, hingga pendampingan dalam memilih furnitur.

Sementara itu, IDEMU melengkapi layanan tersebut melalui konsep one stop interior solution yang mencakup konsultasi, desain, produksi, hingga instalasi. Layanan ini mengusung konsep Worry Free untuk memberikan pengalaman pengerjaan interior yang lebih praktis dan transparan.

Head of Marketing PT VIVERE Multi Kreasi, Derryace Kurniawan, mengatakan kampanye Every Centimeter Matters menjadi upaya perusahaan membantu pelanggan memaksimalkan setiap ruang di dalam rumah sesuai kebutuhan.