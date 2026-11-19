jpnn.com - Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Vivin Cahyani membantah adanya janji khusus kepada mayoritas pemilik suara menjelang Kongres Luar Biasa (KLB).

Wanita asal Surabaya itu dengan tegas menyatakan tidak pernah menjanjikan apa pun kepada pihak mana pun.

"Janji apa, ya? Saya tidak tahu janji yang dimaksud. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa," ujar Vivin.

Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi juga telah menjelaskan hal tersebut kepada Erick Thohir.

Ketum PSSI bahkan memberikan arahan agar proses konsolidasi FFI dilakukan dengan baik bersama Vivin.

"Ketua Umum justru berpesan kepada saya untuk rapikan semuanya dengan ibu Vivin. Setelah ini lakukan konsolidasi. Kita dukung dan berikan dukungan lagi. Kalau perlu, kita carikan sponsor yang lebih besar agar tim nasional semakin baik," ujar Yunus.

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Sebelumnya, sejumlah Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub peserta PFL serta WPFL sempat menyuarakan persoalan transparansi keuangan.

Selama ini, sejumlah tim kerap kesulitan mendapatkan sponsor. Selain itu, pencairan dana subsidi juga disebut sering mengalami keterlambatan.