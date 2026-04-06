Vivo T5 Pro Hadir dengan Bodi Tipis, Tetapi Bawa Baterai Jumbo

jpnn.com - Vivo dikabarkan tengah mempersiapkan ponsel terbaru, T5 Pro yang akan dirilis kepada pubpik dalam waktu dekat.

Vivo T5 Pro ini akan menjadi bagian dari lini T series. Ponsel itu akan hadir dengan spesifikasi tangguh, salah satunya baterai berkapasitas jumbo 9.020 mAh.

Melansir laporan Gadgets 360, Jumat (3/4), ponsel asal China itu mengeklaim Vivo T5 Pro sebagai ponsel paling tipis yang mengusung baterai sebesar itu.

Dari sisi performa, Vivo T5 Pro akan mendukung pengalaman bermain gim hingga 120 frame per detik (fps).

Ponsel itu juga dilengkapi kamera belakang ganda yang ditempatkan dalam modul berbentuk kapsul.

Desain, ponsel itu memiliki tombol daya dan pengatur volume ditempatkan di sisi kiri perangkat.

Sementara sisi kanan terlihat polos. Bagian bawah ponsel dilengkapi kisi speaker, port USB Type-C, serta slot kartu SIM.

Vivo T5 Pro mengusung layar AMOLED 6,8 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate hingga 144Hz.