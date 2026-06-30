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Vivo X Fold 6 Dipastikan Dirilis ke Pasar Global, Siap Tantang Rivalnya

Vivo X Fold 6 Dipastikan Dirilis ke Pasar Global, Siap Tantang Rivalnya
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Vivo X Fold 6 dikabarkan akan dirilis secara global seusai diperkenalkan kepada publik di China pada pekan lalu. Foto: ANTARA/Vivo

jpnn.com - Vivo X Fold 6 dikabarkan akan dirilis secara global seusai diperkenalkan kepada publik di China pada pekan lalu.

Ponsel lipat pesang Samsung Z Fold itu dipastikan akan tersedia di luar pasar domestik. A

kan tetapi, Vivo belum mengungkap jadwal peluncuran atau daftar negara yang akan mendapatkannya.

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Dilansir dari GSM Arena pada Senin (29/6) waktu setempat, Vivo menyatakan informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan perangkat di berbagai wilayah akan diumumkan dalam waktu dekat.

Konfirmasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai strategi distribusi global Vivo untuk lini ponsel lipatnya.

Sebelumnya, Vivo X Fold 5 juga diluncurkan lebih dulu di China sebelum akhirnya dipasarkan di sejumlah negara Asia Tenggara.

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Hingga kini belum terungkap apakah Vivo akan menerapkan strategi serupa untuk X Fold 6 atau memperluas penjualannya ke kawasan lain, termasuk Eropa.

Soal spesifikasi, Vivo X Fold 6 dibekali chipset MediaTek Dimensity 9500 Super Edition serta memiliki baterai berkapasitas 7.000 mAh.

Vivo X Fold 6 dikabarkan akan dirilis secara global seusai diperkenalkan kepada publik di China pada pekan lalu.

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