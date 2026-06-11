VNL 2026: Ada Cekcok, Petahana Tumbang Dipukul Slovenia

jpnn.com - LINYI - Slovenia memenangi pertandingan dahsyat melawan Polandia pada Pool 3 Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria di Linyi, China, Kamis (11/6) malam WIB.

Pertemuan Slovenia dengan si juara bertahan itu berkesudahan dalam lima set, 3-2 (27-25, 23-25, 26-24, 21-25, 19-17).

Tensi tinggi, emosi pun kadang tak terkendali.

Para pemain Slovenia dan Polandia tak hanya adu kemampuan, juga kadang perang mental.

Sebuah insiden di set ke-5 pada kedudukan 10-12 (Slovenia tertinggal) memicu cekcok.

Permainan sudah dihentikan oleh wasit setelah melihat pemain Polandia melakukan fault di net. Namun, bola masih hidup belum menyentuh lantai meski wasit sudah membunyikan peluit.

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Para pemain Slovenia sudah bersukacita mendapat poin ke-11 di set ke-5.

Namun, bola yang masih melambung di depan net dismes salah seorang pemain Polandia yang mungkin tak mendengar peluit.