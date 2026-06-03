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VNL 2026 Bergulir Mulai Hari Ini, Ada Thailand Vs Serbia

VNL 2026 Bergulir Mulai Hari Ini, Ada Thailand Vs Serbia
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VNL 2026 akan dibuka dengan laga Week 1 Putri Belgia vs Polandia di Nanjing. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NANJING - Volleyball Nations League atau VNL 2026 bergulir mulai hari ini, dan dibuka dengan pekan pertama atau Week 1 untuk kategori putri pada 3-7 Juni.

Week 1 VNP 2026 Putri digelar di Quebec (Kanada), Brasilia (Brasil), dan Nanjing (China).

Tetangga Indonesia, Thailand, pada Week 1 ini berada di Pool 3 Nanjing.

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Selama di Nanjing, Thailand akan berhadapan dengan Serbia, China, Belgia, dan Ceko.

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Thailand pada Week 1 VNL 2026 Putri ini berada di Pool 3 Nanjing, bersama taun rumah China dan...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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