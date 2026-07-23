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VNL 2026: Jepang Tumbang, Brasil Vs Italia di Semifinal

VNL 2026: Jepang Tumbang, Brasil Vs Italia di Semifinal
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Wanita-wanita Brasil berpose setelah mengalahkan Jepang di perempat final VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MACAO - Brasil menumbangkan Jepang di perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Pada laga di Macao, Rabu (22/7) malam WIB, Brasil bersusah payah menaklukkan Jepang 3-1 (24-26, 25-22, 25-16, 25-20).

Outside hitter Brasil Ana Cristina tampil gemilang dan menyumbangkan angka tertinggi di pertandingan; 30 poin.

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"Pertandingan ini benar-benar sulit, tetapi pada saat yang sama, saya merasa sangat nyaman di lapangan bersama rekan-rekan setim saya,” kata Ana Cristina kepada VBTV.

“Kami saling membantu satu sama lain. Kekuatan utama kami ialah ketika kami terhubung bersama dan itu luar biasa. Saya sangat senang," imbuhnya.

Brasil pun lulus ke semifinal, yang ke-7 di Top 4 VNL.

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Wanita-wanita Brasil hanya sekali absen dari semifinal dalam sejarah kompetisi ini, yaitu pada 2023.

Jepang tersingkir, tidak seperti dua musim sebelumnya, ketika mereka mencapai semifinal dan finis kedua pada 2024 dan keempat pada 2025.

Perempat final VNL 2026 hari ini Turki vs Kanada 15.00 WIB, dan Amerika Serikat vs China 18.30 WIB.

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