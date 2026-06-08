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VNL 2026: Kejadian Luar Biasa Senin Dini Hari, Brasil Patahkan Rekor Italia

VNL 2026: Kejadian Luar Biasa Senin Dini Hari, Brasil Patahkan Rekor Italia
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Para pemain Brasil bersukacita setelah mencetak poin saat pertandingan melawan juara bertahan VNL, Italia. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BRASILIA - Rekor amazing milik tim voli putri Italia patah di Week 1 Volleyball National League atau VNL 2026.

Italia si petahana VNL melakoni Week 1 di Pool 2, di Brasilia, Brasil.

Pada Senin (8/6) dini hari WIB tadi, Italia memainkan pertandingan ke-4 atau terakhirnya di Week 1, yakni melawan tuan rumah Brasil.

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Sebelum ketemu Brasil, Italia menang 3-0 dari Bulgaria, 3-0 dari Belanda, dan 3-1 dari Turki.

Tiga kemenangan itu makin mempercantik rekor luar biasa Italia, kemenangan terpanjang dalam voli internasional; 39 kemenangan beruntun dalam dua tahun yang menghasilkan emas Olimpiade Paris 2024, Juara Dunia 2025, dan juara VNL 2024 dan VNL 2025.

Rekor tinggal rekor. Semuanya terhenti di tangan Brasil, tim yang terakhir kali memberikan kekalahan kepada Italia pada Juni 2024.

Brasil yang sebelum ketemu Italia dini hari tadi juga memasuki lapangan dengan modal tiga kemenangan di Week 1, yakni 3-1 atas Belanda, 3-1 dari Dominika, dan 3-0 versus Bulgaria.

Brasil, dibantu dengan sekitar 10.000 pendukung yang memadati Nilson Nelson Gymnasium, termasuk para mantan pemain timnas, mengalahkan Italia.

Brasil memimpin klasemen sementara VNL 2026, tetapi ada kemungkinan disalip Jepang.

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