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VNL 2026 Pria: Jepang Masuk 8 Besar, Ishikawa 1.004 Poin, Cek Klasemen

VNL 2026 Pria: Jepang Masuk 8 Besar, Ishikawa 1.004 Poin, Cek Klasemen
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Kapten Jepang Yuki Ishikawa (14) memberi semangat timnya saat berhadapan dengan Kanada di Week 3 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - OSAKA - Jepang menjadi tim paling menakutkan hingga sepuluh pertandingan reguler Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.

Pada laga kedua pekan ketiga yang salah satunya digelar di Osaka, Kamis (16/7) pasukan Jepang kembali meraih kemenangan lima set untuk tetap tak terkalahkan di puncak klasemen sementara.

Jepang menang 3-2 dari Kanada dan memastikan tempat di perempat final yang digelar di China.

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Tuan rumah sempat ertinggal 0-2 dari Kanada 8-25, 24-26. Namun, dengan cara yang luar biasa, bangkit dan memenangi pertandingan 29-27, 25-19, 15-11.

Ini merupakan kemenangan ke-6 Jepang di VNL 2026 yang diraih dengan tie-breaker (main lima set).

Buat Kanada, ini adalah kekalahan tie-breaker ke-7 sejak awal musim.

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Pada laga Jepang vs Kanada itu jugalah tercipta rekor, makin tajam, yakni saat outside hitter yang juga Kapten Jepang Yuki Ishikawa menjadi penyerang terbaik dalam sejarah VNL.

Yuki telah mengumpulkan lebih dari 1.000 poin serangan dalam kariernya di VNL.

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