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VNL 2026: Pria-Pria Jepang Langsung Panas

VNL 2026: Pria-Pria Jepang Langsung Panas
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Pria-pria Jepang berkumpul merayakan keberhasilan meraih poin saat berhadapan dengan Ukraina di Pool 3 Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - LINYI – Tim putra terbaik di Asia saat ini, Jepang, meraih kemenangan saat meladeni Ukraina di Pool 3 Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria, di Linyi, China, Rabu (10/6) malam WIB.

Peringkat ke-7 dunia itu menang 3-0 (25-22, 25-21, 25-22).

“Kami membuat beberapa kesalahan di awal, tetapi segera mendapat ritme,” ujar opposite Jepang Yuji Nishida kepada awak VBTV seusai pertandingan.

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Nishida menjadi pencetak angka terbanyak untuk timnya, 13 poin.

Namun, pendulang poin terbanyak pada laga tadi ialah outside hitter Ukraina Dmytro Yanchuk, 18 poin.

“Kombinasi permainan dan mental tim yang baik juga membuat kami menjaga keunggulan,” kata Nishida.

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Berikutnya, Jepang akan menjumpai si juara bertahan, Polandia, Jumat (12/6).

Pelatih Jepang Laurent Tillie mengaku senang bisa bertemu Ukraina, Polandia, China, dan Slovenia di Week 1 ini.

Jepang berhadapan dengan Ukraina, Polandia, China, dan Slovenia di Week 1 VNL 2026 ini.

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