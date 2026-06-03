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VNL 2026 Putri: Polandia Dipaksa Main 5 Set dengan Belgia

VNL 2026 Putri: Polandia Dipaksa Main 5 Set dengan Belgia
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Belgia Vs Polandia membuka VNL 2026 Putri di Nanjing, China. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NANJING – Peringkat ketiga tahun lalu, Polandia, harus melakoni lima set pertemuan dengan Belgia dalam partai pembuka Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri di Nanjing, China, Rabu (3/6) siang WIB.

Polska menang 3-2 (25-20, 22-25, 25-23, 18-25, 15-13).

Polandia dipaksa bekerja keras membongkar pertahanan Belgia.

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Statistik Volleyball World merangkum, Belgia lebih baik dalam urusan blok ketimbang Polandia, yakni 12-9.

Berkali-kali pemain-pemain Belgia bisa mengeblok serangan-serangan Polandia, yang membuat permainan sering diwarnai reli-reli panjang.

Opposite Polandia Julai Szczurowska tampil sebagai pencetak poin terbanyak untuk timnya, 25 poin.

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Namun, pendulang angka terbanyak dalam laga tadi ialah outside hitter Belgia Britt Herbots, 30 poin, yang bersumber dari 27 attack, satu block, dan dua ace.

Setelah Belgia vs Polandia, kini sedang bersiap Thailand vs Serbia. (vw/jpnn)


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Setelah Belgia vs Polandia membuka VNL 2026 Putri di Nanjing, kini sedang bersiap Thailand vs Serbia.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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