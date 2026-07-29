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VNL 2026: Slovenia Pukul Turki di 8 Besar, Eks Bhayangkara Presisi Bersinar

VNL 2026: Slovenia Pukul Turki di 8 Besar, Eks Bhayangkara Presisi Bersinar
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Outside hitter Slovenia Rok Mozic menyerang pertahanan Turki pada 8 Besar VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NINGBO - Outside hitter Slovenia Rok Mozic menjadi bintang lapangan saat timnya bersusah payah menundukkan Turki pada perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra.

Pada pertarungan di Beilun Gymnasium, Ningbo, China, Rabu (29/7) sore WIB, Slovenia menang 3-0.

Namun, cek skor kecilnya; 25-21, 35-33, 39-37. Slovenia dipaksa bekerja keras untuk lulus ke semifinal.

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Mozic yang pernah dipinjam Jakarta Bhayangkara Presisi pada Mei 2026 itu bersinar dengan 25 poin, top skor pertandingan.

Slovenia pun menjadi semifinalis pertama VNL 2026.

Semifinal VNL bukan tempat yang asing buat Slovenia dalam dua tahun terakhir, tetapi selalu berakhir di peringkat ke-4.

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Pemenang laga Polandia vs Ukraina akan menjadi lawan Slovenia di semifinal pada Sabtu, 1 Agustus.

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Slovenia tembus semifinal VNL 2026 dan akan menghadapi pemenang Polandia vs Ukraina.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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