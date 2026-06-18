VNL 2026 Wanita: Turki Perkasa, Thailand Merana, Jepang Luar Biasa

jpnn.com - ANKARA - Turki memukul Belgia pada Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita, di Ankara, Rabu (17/6) malam.

Turkiye yang kebagian jatah menjadi tuan rumah Week 2 itu, menang 3-0 (25-14, 25-13, 25-23).

Melissa Vargas yang baru tampil di VNL 2026 (absen di Week 1), menjadi pendulang angka terbanyak untuk Turki, 17 poin.

Tuan rumah lainnya, Thailand, belum juga meraih kemenangan di VNL 2026.

Menghadapi Ukraina di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Rabu malam, Thailand kalah 2-3 (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15).

Sementara itu, Filipina yang kembali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah VNL, menjadi saksi kehebatan wanita-wanita Jepang.

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Mayu Ishikawa dan kawan-kawan bersusah payah menundukkan Serbia 3-2 (20-25, 26-24, 18-25, 32-30, 15-7).

Itu membuat Jepang belum terkalahkan (lihat klasemen).