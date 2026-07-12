VNL 2026 Wanita: Turki Tembus 8 Besar, Thailand Luar Biasa, Cek Klasemen
jpnn.com - OSAKA - Turki mengalahkan Jepang pada Week 3 atau pekan terakhir Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita di Pul Osaka, Sabtu (11/7) malam WIB.
Turkiye menang 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 25-22) dan memastikan satu tempat di perempat final, bergabung dengan Amerika Serikat, Brasil, Italia, Belanda, dan tuan rumah The Finals China.
Dua tempat tersisa di perempat final masih diperebutkan Kanada, Jepang, dan Polandia.
Opposite Turkiye Melissa Vargas mencetak 20 poin dan mendapat dukungan signifikan dari Sinead Jack-K?sal (14 poin), Ilkin Aydin (14), dan Zehra Gunes (13).
"Jepang tidak takut apa pun, dan tidak pernah mudah melawan mereka," kata Jack-K?sal.
"Kami berhasil memanfaatkan kekuatan kami, menyerang dan memblokir, dan itu memainkan peran besar malam ini," imbuhnya.
Sebelumnya, juga di Osaka, kejutan super terjadi dalam laga Thailand vs Brasil.
Thailand menang 3-0 (25-15, 25-16, 25-17). Menurut Bangkok Post, itu merupakan kemenangan luar biasa, pertama kali Thailand menundukkan Brasil dalam sembilan tahun terakhir.
Pekan terakhir VNL 2026 Wanita belum selesai. Masih ada laga hingga Senin, 13 Juli dini hari WIB.
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