VoB Hadir Eksklusif di Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert

jpnn.com, JAKARTA - Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert menutup 2021 dengan menyuguhkan pagelaran musik fenomenal dan impresif yang mengusung konsep The Stage of Freedom.

Grup musik VoB [Voice Of Baceprot] akan ‘membakar’ panggung edisi keempat yang diselenggarakan pada Kamis (23/12).

Mereka akan berkolaborasi dengan pembetot bas atraktif Barry Likumahuwa dan gitaris Kelompok Penerbang Roket, Rey Marshall.

Baca Juga: Once Mekel dan Scaller Akan Tampil di Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert

Selain itu, VoB juga akan 'dikuliti' oleh Gitaris Dewa Budjana dan Adyan Gorust pada sesi live interview.

Pada sesi ini, VoB akan berbagi pengalaman dan cerita menarik yang belum pernah diceritakan ke publik, serta kolaborasi epic.

Supermusic selaku penyelenggara sengaja menggandeng VoB secara eksklusif seusai mereka rampung menjalani konser tur Eropa bertajuk Fight, Dream, Believe yang digelar di 8 kota di Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss.

“Edisi keempat ini sangat spesial dan unforgettable," kata perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12).

Selain nomor anyar God, Allow Me (Please), to Play Music yang istimewa di konser virtual ini, VoB membawakan set list yang hampir sama dengan konser tur Eropa lalu.