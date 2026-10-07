Voice for Palestine Gaungkan Solidaritas untuk Warga Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Konser kemanusiaan Voice for Palestine: One Hope, One Voice, One Future digelar di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Rabu (7/10). Kegiatan yang dikoordinir Zahin Digital Agency dalam rangka memperingati tiga tahun Taufan Al-Aqsa itu menjadi panggung solidaritas untuk masyarakat Palestina.

Tak hanya menyuguhkan pertunjukan musik, acara tersebut juga diisi diskusi kemanusiaan, pembacaan puisi, tausiyah, refleksi, hingga penggalangan dana.

Voice for Palestine diselenggarakan Indonesia for Palestine Movement bersama Laju Peduli, Global Humanity Network, ZIS Indosat, serta sejumlah mitra komunitas. Acara yang dipandu Terry Putri dan Ricky Perdana itu dibuka dengan sambutan Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga, Voice for Palestine bukan sekadar konser musik, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina.

“Acara ini bukan sekadar konser musik, tetapi bukti nyata kepedulian kita dalam menghimpun solidaritas memberikan bantuan pangan, pendidikan, hingga dukungan bagi anak-anak yatim dan keluarga di Palestina,” ujar Sandiaga.

Dia berharap gerakan bersama tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Palestina.

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“Semoga gerakan bersama ini menjadi energi positif yang memberikan harapan dan manfaat nyata bagi saudara-saudara kita. Mari kita terus suarakan kemanusiaan dan tebarkan kebaikan. Free Palestine!” katanya.

Rangkaian acara diawali dengan sesi Humanity Talk yang menghadirkan Arie Untung dan Direktur Laju Peduli Rizqi Dwi Putra. Diskusi dipandu Edy Fajar sebagai moderator.