Volatilitas CFD US100 dan S&P 500 Dapat Membuka Peluang Trading di Luar Pasar Saham
jpnn.com, JAKARTA - Volatilitas pada CFD indeks US100 dan S&P 500 dapat berdampak lebih luas dari sekedar pasar saham.
Pergerakan besar pada kedua indeks AS tersebut juga dapat mempengaruhi pasar forex, harga emas, dan sentimen pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi trader CFD yang memperdagangkan lebih dari satu instrumen.
Pergerakan US100 dapat dipengaruhi oleh sentimen terhadap saham teknologi dan saham pertumbuhan, sedangkan S&P 500 mencerminkan kondisi pasar ekuitas AS secara lebih luas. Ketika kedua indeks CFD tersebut berfluktuasi secara signifikan, trader CFD cenderung menilai kembali tingkat risiko yang dihadapi.
Peran VIX
Indeks VIX, yang kerap disebut sebagai "pengukur ketakutan" pasar, mengukur ekspektasi volatilitas pada indeks S&P 500.
Kenaikan VIX umumnya mengindikasikan meningkatnya ketidakpastian pasar. Kondisi ini biasanya mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar AS, yen Jepang, dan emas. Sebaliknya, penurunan VIX umumnya menandakan meningkatnya kepercayaan investor.
Mengapa Trader Forex Memantau Indeks AS
Volatilitas indeks sering kali turut mempengaruhi pasar valuta asing atau forex, meski dampaknya bergantung pada penyebab volatilitas tersebut. Jika harga saham turun akibat meningkatnya penghindaran risiko oleh investor, dolar AS berpotensi menguat seiring perpindahan modal ke aset likuid. Kondisi ini dapat memengaruhi pergerakan CFD pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD.
Platform JustMarkets yang menyediakan trading CFD pada berbagai kelas aset dapat memudahkan trader memantau pasar secara terpadu.
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