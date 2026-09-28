Voli Asian Games 2026: Diwarnai Bus Salah Tujuan, Pakistan Tetap Menang atas Uzbekistan

jpnn.com - Pertandingan voli indoor putra Asian Games 2026 mengalami sedikit keterlambatan jadwal.

Hal tersebut terjadi setelah rombongan kontingen Pakistan salah tujuan saat hendak menuju arena pertandingan melawan Uzbekistan, Senin (28/9).

Kapten Pakistan, Murad Jehan, mengungkapkan bus yang membawa rombongan mereka tidak menuju lokasi pertandingan yang seharusnya. Kontingen Pakistan baru tiba di arena sekitar satu jam sebelum laga dimulai.

Praktis, tim asuhan Luis Alberto Toribio Gutierrez itu memiliki waktu terbatas untuk melakukan pemanasan. Kondisi tersebut membuat pertandingan mengalami sedikit keterlambatan dari jadwal semula.

"Bus kontingen Pakistan salah membawa mereka ke tempat pertandingan melawan Uzbekistan. Sehingga para pemain tidak punya waktu banyak untuk melakukan pemanasan," bunyi cuitan Muneeb Farrukh di laman X.

Pakistan sebelumnya juga sempat mengalami kejadian kurang mengenakkan selama Asian Games 2026.

Restoran tempat Murad Khan dan kolega menginap disebut kerap tutup setelah mereka selesai menjalani latihan. Kondisi tersebut membuat para pemain harus mencari makanan sendiri di luar hotel.

Situasi itu bukan hanya menjadi perhatian kontingen Pakistan. Sejumlah persoalan serupa juga disebut dirasakan beberapa pihak selama penyelenggaraan Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya.