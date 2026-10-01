Voli Pantai Asian Games 2026: Sofyan Efendi/Bintang Akbar Masuk Final

jpnn.com - AICHI - Indonesia berpeluang meraih emas voli pantai putra Asian Games 2026 setelah Sofyan Rachman Efendi/Bintang Akbar lulus ke final.

Sofyan/Bintang masuk final seusai melakoni semifinal dramatis dan menegangkan di Hekinan Ryokuchi Beach Court Main-FOP, Aichi, Kamis (1/10) siang WIB.

Indonesia berhadapan dengan ganda terbaik Jepang Kota Kurosawa/Taito Mizumachi.

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Sofyan/Bintang tak hanya menghadapi Kota/Taito, tetapi juga dukungan publik tuan rumah untuk pemain kesayangannya.

Tak ada poin yang mudah, tetapi Sofyan/Bintang bisa menuntaskan pertandingan dengan dua set 21-19, 21-18.

Di final Sabtu (3/10), Sofyan/Bintang akan meladeni wakil Qatar Cherif Samba/Ahmed Janko yang di semifinal menaklukkan duta Tailan Pithak Tipjan/Poravid Taovato 23-21, 21-12.

Sejak voli pantai Asian Games dipertandingkan di Bangkok 1998, Indonesia belum pernah meraih emas.

Catatan terbaik voli pantai Indonesia di Asian Games baru tiga perak putra dan empat perunggu putra, serta tiga perak putri dan tiga perunggu putri. (ag2026/jpnn)



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