Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition Tampil Beda di Indomobil Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - Volkswagen kembali memperluas lini kendaraan listriknya di Indonesia lewat peluncuran Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition di ajang Indomobil Expo 2026, Senayan City, Jakarta.

Varian anyar itu hadir sebagai versi lebih personal dari ID. Buzz standar, dengan sentuhan desain eksklusif dan opsi interior yang disesuaikan.

Mengusung nama “Eclipse”, Volkswagen menghadirkan kombinasi warna Deep Black dan Deep Red pada bagian eksterior.

Perpaduan tersebut membuat tampilannya lebih kontras dan berani dibanding versi reguler, sekaligus memberi kesan elegan.

Nama Eclipse sendiri dipilih untuk menggambarkan sesuatu yang langka, sejalan dengan statusnya sebagai edisi terbatas.

Perbedaan paling mencolok terletak pada opsi personalisasi interior.

Volkswagen menawarkan tiga pilihan kabin yang bisa disesuaikan kebutuhan maupun gaya hidup pengguna.

Varian Bozz Interior tampil dominan hitam dengan konfigurasi Premium BOZZ Seat elektrik yang dilengkapi ergonomic headrest, adjustable backrest hingga fitur pijat pneumatik.