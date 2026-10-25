Volkswagen ID Unyx 09: Sedan Listrik Bertenaga Besar, Harga Hampir Rp600 Juta

jpnn.com - Di tengah medan tempur yang makin panas di pasar mobil listrik Tiongkok, Volkswagen melepas amunisi terbarunya: sedan listrik ID. Unyx 09.

Peluncuran jadi sinyal kuat dari raksasa otomotif asal Jerman tersebut. Lewat pabrik Volkswagen Anhui, ID. Unyx 09 hadir membawa jawaban atas kecemasan klasik pengguna EV.

Langkah VW kali ini terbilang berani. Mengandalkan baterai LFP jumbo berkapasitas 91,963 kWh dari CATL, serta dibekali teknologi pengisian cepat 5C.

Di atas kertas, varian teratasnya diklaim mampu menjelajah hingga 755 kilometer (standar CLTC) dalam sekali pengisian penuh.

Jarak yang lebih dari cukup untuk memangkas rasa cemas saat melibas perjalanan antarkota.

Urusan performa pun tak main-main. VW menyediakan dua varian karakter penggerak.

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Versi motor tunggal menyemburkan tenaga 308 daya kuda yang mengalir halus ke roda.

Bagi yang haus sensasi berkendara lebih responsif, ada varian all-wheel drive dengan dua motor yang sanggup meletupkan tenaga gabungan ekstra besar, meski jarak tempuhnya sedikit terkoreksi menjadi 705 kilometer.