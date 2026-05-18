Volkswagen Menunda Peluncuran Golf Listrik, Ini Alasannya

jpnn.com - Volkswagen tampaknya belum akan buru-buru menghadirkan Golf versi listrik murni ke pasar.

Meski sebelumnya sempat dirumorkan meluncur pada 2028, proyek ID. Golf kini disebut belum menjadi prioritas utama pabrikan asal Jerman tersebut.

CEO Volkswagen, Thomas Schäfer, memastikan perusahaan belum memiliki rencana merilis ID. Golf dalam beberapa tahun ke depan.

Fokus Volkswagen saat ini justru diarahkan pada pengembangan beberapa model listrik lain yang dinilai lebih siap untuk pasar.

Beberapa model yang tengah dipersiapkan antara lain ID. Polo, generasi anyar ID.3 Neo, hingga SUV kompak ID. Cross.

Volkswagen menilai lini kendaraan listrik mereka saat ini sudah cukup kuat sehingga peluncuran ID. Golf belum menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, Volkswagen juga masih menunggu kesiapan platform generasi terbaru SSP.

Platform tersebut digadang-gadang menjadi fondasi penting bagi mobil listrik masa depan mereka, karena membawa arsitektur 800V, teknologi baterai terbaru, hingga perangkat lunak anyar hasil kolaborasi dengan Rivian.