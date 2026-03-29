Volkswagen Recall 94 Ribu Mobil Listrik di Dunia, Cek Punya Kamu!

Volkswagen ID. Buzz. Foto: Volkswagen

jpnn.com, JAKARTA - Raksasa otomotif Jerman, Volkswagen Group terpaksa mengumumkan penarikan kembali (recall) besar-besaran terhadap puluhan ribu mobil listriknya di seluruh dunia.

Recall dilakukan menyusul temuan tim perihal masalah pada modul baterai di kendaraan.

Total kendaraan yang terdampak sebanyak 94.031 unit. Mayoritas berasal dari lini mobil listrik Volkswagen, sementara sisanya dari merek performa Cupra.

Perinciannya sekitar 74 ribu unit berasal dari keluarga ID, seperti Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, hingga Volkswagen ID. Buzz.

Sementara itu, sekitar 19 ribu unit lainnya merupakan model Cupra Born.

Otoritas transportasi Jerman, KBA, mencatat ribuan unit di dalam negeri juga ikut terdampak.

Masalahnya berpusat pada modul baterai bertegangan tinggi—komponen krusial yang menentukan performa sekaligus keamanan kendaraan listrik.

Jika terjadi kerusakan pada salah satu modul, dampaknya bisa beragam. Mulai dari penurunan jarak tempuh hingga kondisi yang lebih serius, seperti panas berlebih (overheating) yang berpotensi memicu kebakaran.

