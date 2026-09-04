Volkswagen Terpaksa Mengambil Keputusan Paling Pahit

jpnn.com - Raksasa otomotif asal Jerman, Volkswagen dikabarkan sedang menyiapkan langkah radikal: menutup empat pabrik utamanya secara bertahap.

Bukan sekadar urusan angka di atas kertas, keputusan itu mempertaruhkan nasib puluhan ribu pekerja yang bergantung pada megahnya industri otomotif Jerman.

Bocoran berkas internal setebal 147 halaman yang didapatkan WirtschaftsWoche menyingkap rencana suram dewan pengawas perusahaan.

Mengutip laporan Reuters, gelombang penutupan akan membentang sepanjang era 2030-an. Garis start akan dimulai pada 2031.

Pabrik Emden—yang telah berdiri sejak 1964 dan menampung lebih dari 7.700 pekerja—diperkirakan berhenti beroperasi bersama fasilitas di Zwickau.

Padahal, Zwickau bukan pabrik sembarangan. Dengan 8.000 tenaga kerja, fasilitas ini menjadi tulang punggung produksi lini listrik seperti ID.3 hingga bodi mobil mewah sekelas Bentley Bentayga dan Lamborghini Urus.

Kepanikan tak berhenti di sana. Pada 2032, pabrik Hanover yang memproduksi kendaraan komersial seperti ID. Buzz dijadwalkan menyusul.

Puncaknya terjadi pada 2034 di Neckarsulm. Fasilitas Audi yang mempekerjakan sekitar 15.500 orang tersebut diproyeksikan ikut meredup.