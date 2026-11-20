jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan nasional, termasuk hasil laut dan perikanan.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti mengatakan melalui layanan angkutan kontainer berbasis kereta api, KAI Logistik turut mendukung konektivitas distribusi komoditas perikanan sebagai salah satu sumber protein hewani masyarakat Indonesia.

Hingga Oktober 2026, volume angkutan hasil laut dan perikanan KAI Logistik tercatat mencapai sekitar 41 ribu ton, meningkat 41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29 ribu ton.

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Peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan kebutuhan layanan logistik untuk mendukung distribusi komoditas perikanan.

Bahkan, hingga pertengahan November 2026, total volume angkutan hasil laut dan perikanan KAI Logistik telah melampaui 43 ribu ton.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan total volume sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 38 ribu ton.

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Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu gambaran kontribusi KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok komoditas perikanan melalui layanan angkutan yang terintegrasi.

Aniek menyampaikan kelancaran distribusi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan, termasuk hasil laut dan perikanan.