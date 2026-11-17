jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung distribusi produk halal melalui layanan angkutan kontainer berbasis kereta api.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti menjelaskan hingga Oktober 2026, volume angkutan halal perusahaan tercatat mencapai 164.142 ton.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan layanan sekaligus peran KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok produk halal di Indonesia.

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Aniek menyampaikan kinerja angkutan halal menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2026.

Pada Triwulan I, volume angkutan tercatat sebesar 37.710 ton, kemudian meningkat menjadi 49.842 ton pada Triwulan II.

Tren tersebut berlanjut pada Triwulan III dengan volume mencapai 59.418 ton, sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan dua triwulan sebelumnya.

“Memasuki Triwulan IV, volume angkutan halal pada Oktober sebagai bulan pertama triwulan tersebut tercatat sebesar 954 TEUs atau setara dengan 17.172 ton. Kami optimistis dapat menjaga tren positif ini serta terus mengoptimalkan kinerja angkutan hingga akhir tahun,” ujarnya.

Aniek menjelaskan penerapan logistik halal tidak hanya mencakup pemenuhan sertifikasi produk, tetapi juga memastikan integritas halal tetap terjaga di setiap tahapan rantai distribusi, mulai dari penyimpanan, penanganan, hingga pengiriman.