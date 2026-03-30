Volume Kendaraan di Tol Trans Sumatera Masih Tinggi hingga Akhir Maret

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya (Persero) mencatat arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) masih menunjukkan intensitas tinggi hingga Sabtu, 28 Maret lalu.

Data terbaru mengonfirmasi bahwa volume kendaraan yang melintas belum mengalami penurunan signifikan dan masih berada di atas rata-rata trafik normal.

Kepadatan yang konsisten menandakan gelombang arus balik Lebaran 2026 masih berlangsung aktif.

Lonjakan paling terasa terjadi di koridor-koridor penghubung utama, di mana antrean panjang mulai terlihat di beberapa gerbang tol menuju kota besar.

Fenomena itu menunjukkan adanya pergeseran pola mobilitas masyarakat yang baru memilih kembali dari kampung halaman pada akhir Maret.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menerangkan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 213.826 kendaraan, atau meningkat 100,18 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," terang Hamdani, Senin (30/3).

Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 28 Maret 2026):