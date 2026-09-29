Volume Subsidi Energi Turun, tetapi DTSEN Terus Disempurnakan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI menyepakati memangkas anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027.

Adapun pada 2026 alokasi subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun, kemudian untuk 2027 mendatang sebesar Rp261,5 triliun, atau turun Rp11,44 triliun.

Pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram yang disepakati sebesar Rp131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp143,84 triliun.

Kemudian, anggaran subsidi listrik tetap sebesar Rp130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi dalam APBN 2027 mencapai Rp261,5 triliun.

“Kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kilogram tidak berarti perhatian terhadap rakyat miskin menurun,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (29/9).

Said menjelaskan dari sisi volume, pemerintah dan DPR menyepakati volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta kiloliter (KL), turun dari sebelumnya 20,09 juta KL.

Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 561 ribu KL, naik dari sebelumnya 539 ribu KL, serta minyak solar sebesar 19 juta KL, turun dari sebelumnya 19,56 juta KL.

Selain itu, volume LPG tabung 3 kilogram ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT), atau turun dari sebelumnya 8,95 juta MT.