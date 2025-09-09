Volume Transaksi Merchant BRI Meningkat 27,2 Persen, Tembus Rp 105,5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam ekosistem pembayaran digital.

Upaya itu berhasil membuat pertumbuhan signifikan transaksi merchant dan QRIS, disertai dengan berbagai inovasi terbaru pada super apps BRImo.

Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mengakselerasi transformasi digital sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Baca Juga: BRI Dampingi Diaper Ramah Lingkungan Asal Surabaya hingga Naik Kelas

Pada paruh pertama 2025, BRI mencatatkan kinerja positif di segmen merchant.

Nilai penjualan (sales volume) merchant mencapai Rp105,5 triliun, tumbuh 27,2 persen year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga tercermin pada rata-rata penjualan per merchant yang naik 62,5 persen YoY.

Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengungkapkan pertumbuhan transaksi merchant BRI menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan digital BRI.

Baca Juga: BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100

"Hal ini sejalan dengan misi BRI untuk memberdayakan UMKM melalui akses keuangan yang lebih mudah, aman, dan efisien,” ujarnya.

Selain itu, transaksi melalui QRIS BRI tercatat tumbuh signifikan dengan nilai transaksi meningkat 142,9 persen YoY pada semester I 2025.