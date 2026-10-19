Volvo Cars Bersama NVIDIA Kembangkan Teknologi Kendaraan Otonom

jpnn.com - Bayangkan sebuah mobil yang tidak cuma tahu cara meluncur mulus, tetapi juga mengerti seluk-beluk jalan raya. Inilah arah baru yang sedang ditempuh Volvo Cars dan NVIDIA.

Dua raksasa sepakat memperdalam kongsi yang sudah terbangun sejak 2017.

Resepnya sederhana tetapi ambisius: mengawinkan sejarah panjang Volvo di bidang keselamatan berkendara dengan otak kecerdasan buatan kelas wahid milik NVIDIA.

Nantinya, mobil-mobil Volvo generasi baru bakal dibekali arsitektur sensor dan komputasi NVIDIA Hyperion, sistem operasi Halos OS, serta perangkat lunak Alpamayo Stack.

Semuanya dirancang agar kendaraan mampu 'membaca' lingkungan sekitar secara presisi.

"Kami menggabungkan dua kekuatan berbeda: pengetahuan keselamatan terdepan dan teknologi AI kelas dunia," ujar Presiden sekaligus CEO Volvo Cars, Håkan Samuelsson.

Pendiri dan CEO NVIDIA, Jensen Huang, melihat kendaraan masa kini sudah bertransformasi menjadi mesin cerdas.

Baginya, kolaborasi bukan sekadar soal canggih-canggihan fitur, melainkan tentang menghadirkan pengalaman berkendara yang jauh lebih melindungi.