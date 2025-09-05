menu
Volvo EX60 Akan Dirilis Pada Awal 2026, Intip Spesifikasinya

SUV listrik Volvo EX60. Foto: volvo

jpnn.com - Tahun depan, Volvo telah menyiapkan senjata baru di pasar SUV listrik global lewat kehadiran Volvo EX60.

Pabrikan asal Swedia itu menjadwalkan peluncuran EX60 pada 21 Januari 2026 di Stockholm.

Volvo EX60 berdiri di atas platfrom dan juga teknologi terkini, sehingga pihak Volvo mengeklaim SUV listrik itu akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan kendaraan listrik milik Volvo lainnya.

Volvo EX60 bakal diproduksi di pabrik Torslanda Volvo di Gothenburg, Swedia, yang dimulai pada paruh pertama 2026.

Sebelumnya, Volvo juga telah membagikan video singkat terkait kendaraan listrik mereka.

Mobil konsep yang masih dibentuk dalam ilustrasi dengan menggunakan tanah liat itu memperlihatkan desain lampu belakang vertikal khas Volvo.

Sebuah interpretasi modern yang menghubungkan dua unit lampu dengan bilah lampu horizontal tipis.

Diperkirakan EX60 akan memiliki dimensi yang serupa dengan XC60 saat ini, yaitu panjang 4.708 mm, lebar 1.902 mm, dan tinggi 1.651 mm.

