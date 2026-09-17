menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Komersial » Volvo Hadirkan Truk Berkapasitas 77 Ton untuk Tambang Nikel, Bisa Hemat Biaya 10%

Volvo Hadirkan Truk Berkapasitas 77 Ton untuk Tambang Nikel, Bisa Hemat Biaya 10%

Volvo Hadirkan Truk Berkapasitas 77 Ton untuk Tambang Nikel, Bisa Hemat Biaya 10%
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Volvo Trucks Indonesia menghadirkan FMX Edge. Foto dok Volvo

jpnn.com, JAKARTA - PT INDO MOBIL Group memperkenalkan FMX Edge bersama Volvo dalam ajang Mining Expo 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (9/9).

Volvo Trucks Indonesia menyiapkan FMX Edge dengan gross vehicle weight (GVW) hingga 77 ton dan kapasitas muatan mencapai 60 ton untuk memperkuat penetrasi di sektor pertambangan Indonesia.

Unit tersebut akan menjalani uji coba di tambang nikel sebelum ditawarkan lebih luas ke pasar pada 2027.

Baca Juga:

Pengujian lapangan menjadi tahap penting bagi perusahaan untuk membuktikan kemampuan kendaraan sekaligus mengukur efisiensi operasionalnya dalam kondisi tambang Indonesia.

Adapun kapasitas muatan hingga 60 ton menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Volvo.

Direktur Utama PT INDO MOBIL Group Bambang Prijono SP mengatakan kapasitas angkut yang lebih besar menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku industri.

Baca Juga:

“Dengan muatan yang lebih besar, produktivitas dan efisiensinya akan lebih besar juga,” kata Bambang.

Berdasarkan perhitungan internal Volvo, penggunaan kendaraan dengan kapasitas angkut lebih besar tersebut berpotensi menghemat total biaya operasional.

Volvo Trucks Indonesia menyiapkan FMX Edge dengan gross vehicle weight (GVW) hingga 77 ton dan kapasitas muatan mencapai 60 ton.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI