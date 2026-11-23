jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di lantai Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, Volvo Cars Indonesia mencoba menawarkan definisi yang berbeda: kemewahan yang tenang, lapang, dan terasa sangat personal.

Bertempat di ICE BSD City, Tangerang, sepanjang 20–29 November 2026, perusahaan memperkenalkan Volvo EX90 six-seater.

SUV listrik flagship ini datang membawa satu perubahan krusial pada tata letak kabinnya, yakni hadirnya dua kursi individu atau captain seats di baris kedua.

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Bagi penumpang yang kerap menghabiskan waktu di perjalanan, konfigurasi enam kursi ini memberi ruang bernapas yang jauh lebih lega.

Tidak ada lagi kesan berdesakan; setiap individu punya teritori nyamannya sendiri.

“Bagi Volvo, kemewahan sejati bukan hanya tentang teknologi atau desain, tetapi tentang bagaimana sebuah kendaraan memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi setiap orang di dalamnya,” ujar Chief Executive Officer Volvo Car Indonesia, saat peluncuran pada Sabtu (21/11).

Lewat EX90 six-seater, Koji menegaskan bahwa Volvo ingin menerjemahkan filosofi desain Skandinavia dan warisan keselamatan ke dalam bentuk mobilitas listrik yang lebih intim.

Masuk ke dalam kabinnya, nuansa khas Swedia langsung terasa lewat garis desain minimalis dan pemilihan material premium.