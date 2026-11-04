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Von Dutch Perkenalkan Heatwave Frequency di USS 2026

Von Dutch Perkenalkan Heatwave Frequency di USS 2026
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Von Dutch Indonesia siap memperkenalkan Heatwave Frequency dalam Urban Sneaker Society (USS) 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada 6–8 November 2026. Foto: Dok. Von Dutch Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Von Dutch Indonesia memperkenalkan Heatwave Frequency, sebuah program musik yang dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem Heatwave, platform yang berangkat dari pertemuan berbagai elemen dalam kultur otomotif, seni, dan musik.

Berawal pada 2025 sebagai agenda reguler Von Dutch, Heatwave berkembang menjadi sebuah platform yang mempertemukan para builder, seniman, dan pelaku musik dari berbagai kota di Indonesia.

Perjalanan ini dimulai melalui Heatwave Party Show di Batu Karas, yang menghadirkan custom motorcycle, music selector, DJ, serta pameran karya seni dan ilustrasi.

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Berbagai elemen tersebut merepresentasikan karakter dan DNA Von Dutch yang berakar pada ekspresi kreatif dan individualitas.

Melalui Heatwave Frequency, Von Dutch membawa eksplorasi tersebut lebih jauh ke dalam ranah musik.

Program itu tidak membatasi diri pada satu genre maupun format pertunjukan tertentu. Mulai dari DJ dan music selector hingga penampilan live band, Heatwave Frequency membuka ruang bagi berbagai spektrum musik dan karakter musikal yang berbeda.

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Heatwave Frequency akan diperkenalkan kepada publik melalui gelaran Urban Sneaker Society (USS) 2026, yang berlangsung pada 6–8 November 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.

Dalam edisi perdana di USS, Heatwave Frequency akan hadir dengan format DJ dan music selector sebagai pendekatan untuk memperkenalkan identitas program kepada audiens USS yang memiliki kedekatan dengan musik, streetwear, dan
kultur urban.

Von Dutch Indonesia memperkenalkan Heatwave Frequency, sebuah program musik yang dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem Heatwave.

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